Bayrağımız kutsaldır

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos’a tepki çığ gibi büyüdü. Ünlüler de Türk bayrağı paylaşımıyla Lagos’u eleştirdi. Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtmasına ilişkin birçok ünlü isim bayrağına sahip çıktı. Sosyal medyadan Yunanistan’a tarihini hatırlatacak açıklamalar yapan sanatçılar, Türk bayrağı fotoğrafı da koyarak bu konudaki tepkisini gösterdi.

Sinan Akçıl: Bak Yunanlı vekil. O bayrağı sana 3 kere öptürüp alnına koydurmayı düşünüyorum. Yeter ki karşıma çık bir gün. Türk bayrağı kutsaldır. Tarihten iyi bilirsin.

Nurgül Yeşilçay: N’apıyorsun mal...

Demet Akalın: Yunan bu kadar kaşınıyorsan git kuduz aşısı ol. En son kaşıdığımız atalarınızın, yaralarına deniz tuzu basıldı.

Berkay: Geçmişi hatırlatmak gerektiğini düşünüyorum. Dedeleri iyi bilir kendisi de öğrenmek isterse ona da gösterecek bizler gibi çok delikanlı var.

Pınar Altuğ Atacan: Bayrak namustur, şereftir.

Vildan Atasever: Yunan vekilin küstah açıklamalarına Türk bayrağıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi.

Merve Özbey: Anlı şanlı Türk bayrağımız.