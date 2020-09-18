Bay Yanlış'ın Ezgi'si Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden aşk pozu geldi. Kiraz Mevsimi isimli dizide tanışan ve 5 yıldır birlikte olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çiftinin birliktelikleri devam ediyor. Birlikte seyahat etmeyi çok seven ve her fırsatta farklı ülkelere giden ikili, şimdilerde iki ayrı kanalın dizisinde oynuyor.

Bilindiği gibi Serkan Çayoğlu, Kanal D’de yayınlanan Yeni Hayat isimli dizide izleyicisi ile buluşuyor. Eski bir özel harekatçıyı canlandıran ve korumalık yapan Adem karakteriyle ekranlara gelen Çayoğlu seyircinin beğenisini kazanıyor. Halka dizisinden sonra kısa bir ara veren oyuncu Yeni Hayat ile ekranlara hızlı dönüş yaptı.

Özge Gürel ise ömrü kısa süren Muhteşem İkili isimli diziyle 2018 sezonunda ekrana gelmişti. Bir sezon ara veren oyuncu, şimdilerde Fox TV’de yayınlanan Bay Yanlış ile ekrana geliyor.

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, dizi setinden dönüp evlerinde buluştukları bir akşam keyifli anlarını fotoğraflayıp instagram’dan takipçileriyle paylaştılar. İşte o paylaşım...