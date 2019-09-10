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Batgirl Ajda

Batgirl Ajda

Açıkhava konserine tek gözlü maske ve pelerinle çıkarak Batman’ın kadın versiyonu Batgirl’e benzetilen Ajda Pekkan, kıyafetiyle ilgi odağı oldu. 

Recep ASLAN 

Ajda Pekkan, yine tarzını konuşturdu. Usta sanatçı, önceki akşam Poll Production organizasyonu Paraf Halkın Yıldızları konserleri kapsamında sahne aldı. Her konserinde giydiği kıyafetlerle hayranlarını şaşırtmayı başaran Pekkan, bu kez gecenin açılışını, siyah bir pelerin ve göz maskesiyle yaptı. Pekkan bu stiyle Batman’ı kadın versiyonu Batgirl’e benzetildi. Ünlü söz yazarı Şehrazat’ın proje albümünde ‘Aşklayalım’ adlı eserini seslendirecek olan Pekkan, gecede iki kere şarkıyı seslendirdi. Repertuarında Orhan Gencebay’dan ‘Bir Teselli Ver ve Yıldız Tilbe’den Haberin Olsun’a da yer veren Pekkan, yaklaşık üç saat kaldığı sahnede 5 bin kişilik seyircisinin ayakta alkışlarıyla platformdan uğurlandı. 

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