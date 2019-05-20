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  3. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Tatlıtuğ'un kafesine saldırı! 'Başak buraya gelecek'

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Tatlıtuğ'un kafesine saldırı! 'Başak buraya gelecek'

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Tatlıtuğ'un kafesine saldırı! 'Başak buraya gelecek'

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Tatlıtuğ’un Harbiye’de işlettiği kafeyi basarak tehditler savuran Sinan A. polis tarafından gözaltına alındı. Ünlü çiftinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Harbiye'de işlettiği lüks kafesinde tehdit edildi.

İddiaya göre, geçtiğimiz aylarda sabah saatlerinde kafeye gelen biri, sinirli bir şekilde mekanın önünde bağırmaya başladı. Kafenin kapısını yumruklayarak içeri girmeye çalışan saldırgandan korunmak için kendilerini içeriyi kilitleyen kafe çalışanları polise haber verdi.

KAPIYI YUMRUKLADI

Saldırgan, "Başak buraya gelecek, o gelene kadar bir yere gitmeyeceğim. Şimdi gitsem de tekrar geleceğim" hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf etti. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan kişi, Harbiye Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Bu kişinin, 28 yaşındaki Sinan A. olduğu belirlendi. İfadesine başvurulan genç; kapıyı yumruklamadığını, Başak Tatlıtuğ'un sevgilisiyle arkadaş olduklarını ve kafeye kendisini terk eden sevgilisinin arkadaşıyla konuşmak için kafeye gittiğini anlattı.

Daha sonra durumdan haberdar olan Başak Tatlıtuğ ve Kıvanç Tatlıtuğ, bu kişiden şikayetçi oldu. Çiftin şikayeti üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

(Sabah)

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