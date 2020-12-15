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15 Aralık 2020 Salı 01:18 | Son Güncelleme:

Başak Sayan ‘Fi' için üst mahkemeye itiraz edecek

Başak Sayan ‘Fi' için üst mahkemeye itiraz edecek

Azra Kohen, ‘Fi' kitabının kendi eserinden çalıntı olduğunu iddia eden Başak Sayan'a açtığı davayı kazanmıştı. ‘

Azra Kohen'in ‘Fi’ kitabının Başak Sayan’ın yazdığı “Bağlanma Korkusu”ndan intihal olmadığına karar veren mahkeme, Sayan’ın 150 bin liralık tazminat ödemesine hükmetmişti. Mahkemeyi kaybeden Sayan, davayı üst mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Sayan, “Yaptığım tek şey hakkımda yazılan suçlamalara karşılık verip hakkımı aramaktı. Ama nedense hak aramak iftira ile eşdeğer tutuluyor günümüzde” dedi.

Başak Sayan, Azra Kohen’in ‘Fi’ adlı kitabının kendi eseri olan ‘Bağlanma Kokusu’ndan çalıntı olduğunu iddia etmişti. 

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