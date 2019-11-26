Barıştıkları iddia ediliyordu! Kubilay Aka ve Miray Daner'den kafaları karıştıran açıklama

Film öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aka, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlk olarak film hakkında konuşan oyuncu, "Ben çok heyecanlıyım. Böyle dev isimlerin bir arada olduğu bir filmi önden izlemek çok güzel" dedi.

'BU ARALAR BİRAZ TEKİM'

Son dönemde özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Kubilay Aka’nın, film gösterimine yalnız gelmesi dikkatleri çekti. Miray Daner’le olaylı ayrılığından sonra adı sık sık başkalarıyla anılan Aka, "Her şey çok güzel gidiyor. Bu aralar biraz tekim..." açıklamasıyla dikkat çekti.

Benzer bir soru Miray Daner'e de soruldu. Daner de, "Her şey çok yolunda. Mutluyum" ifadelerini kullandı. Son günlerde yeniden aşk yaşamaya başladığı iddia edilen ikilinin benzer yanıtlar vermesi kafaları karıştırdı.