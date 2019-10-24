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  3. Barış Arduç ile Gupse Özay'a 22 bin TL kira fazla geldi

Barış Arduç ile Gupse Özay'a 22 bin TL kira fazla geldi

Barış Arduç ile Gupse Özay'a 22 bin TL kira fazla geldi

Haklarında sürekli ev değiştirdikleri haberleri çıkan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, Zincirlikuyu Levazım’da oturdukları 2 katlı villadan da taşınmaya karar verdi.

Arduç ve Özay’ın 6 yıl önce başrolünü paylaştıkları ‘Deliha 1’ filminin setinde başlayan aşkları evlilik yolunda ilerliyor. Tv100’de ekrana gelen “Magazin Hattı” programının haberine göre yaklaşık 1,5 yıldır oturdukları villadan taşınma kararı alan çiftin 22 bin TL olan kirayı çok buldukları öğrenildi.

GÖZLERDEN UZAK OLMAK İSTİYORLAR

Evi toplamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, çevrelerine de haber salarak yeni yer aramaya başladı. Ünlü çiftin birçok meslektaşı gibi gözlerden uzak olmak için Zekeriyaköy civarında bir villa aradıkları öğrenildi. Barış Arduç’un başrolünü oynadığı “Kuzgun” dizisinin final yapmasından ardından taşınma işleri ile daha çok ilgilendiği ortaya çıktı. Gupse Özay ile 32 yaşına basan Barış Arduç, son olarak yaş günü partisinde beraber görüntülenmişti.

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