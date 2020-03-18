Baraj dizisi ilk bölümüyle güne damga vurdu! İzleyenlerden tam not aldı

FOX TV, geçtiğimiz aylarda final yapan Kadın dizisinden doğan boşluğu Baraj dizisi ile doldurdu. İlk bölümü ile dün akşam televizyon ekranlarında olan dizi, reytinglerde başarılı bir sonuç elde etti. Biran Damla Yılmaz, Feyyaz Duman, Sumru Yavrucuk ve Burak Yörük’ün başrollerinde yer aldığı dizinin ilk bölüm reytingleri yapımcısı ve kanalının yüzünü güldürdü. Dizi daha ilk bölümden Kadın dizisiyle kaybettiği reytingi, FOX TV’ye geri getirmiş oldu.

Dizinin ilk bölümü totalde 7.73 reyting ile 3. olurken, AB ise 7.89 reyting ile 4.’lük geldi. ABC1 grubunda ise 8.45 reyting ile 3. olan Baraj dizisi iyi bir başlangıç yapmış oldu. Öte yandan Baraj, totalde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz‘dan sonra en çok izlenen dizi olurken AB grubunda ise Hekimoğlu ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ı takip etti.