Banu Alkan'dan canlı yayında şaşırtan itiraf: Yemek takımımın değeri 1,5 milyon TL
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, bugün 2. Sayfa programının canlı yayınına konuk oldu. Bir zamanlar yaşadığı lüks hayatı canlı yayında anlatan Alkan, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Banu Alkan'ın açıklamalarından satır başları...
* Yüzümde hiç estetik yok. Saç rengim de yıllardır aynı.
* Paris'e Alexander'a giderdim saçlarımı boyatmaya. Sophia Loren'in tüm sırlarını söyledi bana gittiğim kuaför.
* 'Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter, güvenme malına bir kıvılcım yeter' demiş atalarımız... Evdeki gül yemek takımım bir ev alırdı ama yalıya mazot alamadım.
* Yemek odamın tamamı gül ağacından. Değeri 1,5 milyon civarında.
* Milyon dolarlarla oynarken sıfıra inebiliyor insan. Herkesin başına gelebilir. Kıymetini bilmek lazım.
* Çok paracı olmamak lazım ama değerini de bilmek lazım.
* Yemek takımım da duruyor. Gül ağacından. İtalya'da yılda 1 tane yapılıyor. Geçen gün kız kardeşime 'satalım' dedim. Kıyamıyorum. Üstüne bir şey koyulduğu zaman üzülüyorum.
* Üstümdeki elbise yorgan değil. Kumaşının metresi 200 dolar. O yorgan dediğiniz şeylerin metresi 10 lira.