Banu Alkan'dan canlı yayında şaşırtan itiraf: Yemek takımımın değeri 1,5 milyon TL

İşte Banu Alkan'ın açıklamalarından satır başları...

* Yüzümde hiç estetik yok. Saç rengim de yıllardır aynı.

* Paris'e Alexander'a giderdim saçlarımı boyatmaya. Sophia Loren'in tüm sırlarını söyledi bana gittiğim kuaför.

* 'Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter, güvenme malına bir kıvılcım yeter' demiş atalarımız... Evdeki gül yemek takımım bir ev alırdı ama yalıya mazot alamadım.

* Yemek odamın tamamı gül ağacından. Değeri 1,5 milyon civarında.

* Milyon dolarlarla oynarken sıfıra inebiliyor insan. Herkesin başına gelebilir. Kıymetini bilmek lazım.

* Çok paracı olmamak lazım ama değerini de bilmek lazım.

* Yemek takımım da duruyor. Gül ağacından. İtalya'da yılda 1 tane yapılıyor. Geçen gün kız kardeşime 'satalım' dedim. Kıyamıyorum. Üstüne bir şey koyulduğu zaman üzülüyorum.

* Üstümdeki elbise yorgan değil. Kumaşının metresi 200 dolar. O yorgan dediğiniz şeylerin metresi 10 lira.