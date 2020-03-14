Bakanlık harekete geçti! Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia karantinaya mı alınacak?

İçişleri Bakanlığı, yurtdışından Türkiye’ye geldikten sonra 14 gün karantina altında kalma kuralına uymadığı iddiası üzerine Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido Senia için harekete geçti. Senia’nın ya sınır dışı edileceği ya da karantina altına alınacağı belirtildi.

'İTALYA'DAN GELMEDİ'

Şeyma Subaşı çıkan haberler üzerine sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: “Guido yaklaşık 1 aydır İtalya’da bulunmadı. Beraber Courchevel’deydik. Sonrasında kendisi Tel Aviv’e geçti. 2 hafta orada karantinada kaldı. Testleri yapıldı. Ve sonra buraya uçabildi. İtalyan pasaportu taşıyor olması, İtalya’dan gelmiş olması anlamına gelmiyor.”