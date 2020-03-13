Babil 8. bölüm izle! Babil 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Babil yeni bölüm fragmanı yoğun olarak aratılıyor. Başrollerini Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver ve Birce Akalay gibi isimlerin paylaştığı Babil cuma akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasındaki yerini alıyor. Dizinin 8. bölümünde Egemen’in İrfan’dan habersiz Babil’e yönlendirdiği yatırımcılar yüzünden iki yakın arkadaş güven sınavından geçiyor. İrfan oğlunun hayatını kurtarmak için her türlü tehlikeyi göze alıyor. Haberimiz içerisinden Babil 9. yeni bölüm fragmanı ve 8. son bölüm izleme linkine ulaşabilirsiniz.



BABİL 8. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BABİL 8. BÖLÜM ÖZETİ

Deniz’in ameliyatına saatler kala; Doktor Tahsin, Hakan’ın elinde tutsaktır. Deniz’in kaderi Hakan’ın elindeyken İrfan, oğlunun hayatını kurtarmak için ne yapacak? Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerini öğrenmenin peşinde tehlikeli bir yola girmişken bir yandan da Babil’de sorunlar devam eder. Egemen’in İrfan’dan habersiz Babil’e yönlendirdiği yatırımcılar Egemen’i nasıl bir sorun yumağının içine itecek. İrfan ve Egemen’in dostluğu, güven sınavından geçebilecek mi? Oğlunun hayatıyla sınanan İrfan, nasıl bir yola girecek?

BABİL 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BABİL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?