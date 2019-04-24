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Baba'ya 'Can'dan ziyaret

Baba'ya 'Can'dan ziyaret

Sibel Can, kalbine üç stent takıldıktan sonra taburcu olan Orhan Gencebay’ı evinde ziyaret etti. Sohbet esnasında Gencebay, yeni şarkısını da ilk kez Can’a dinletti. 

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Geçen hafta yaşadığı göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye yatan Orhan Gencebay, geçirdiği anjiyo operasyonu sonrasında sağlığına kavuştu. Gencebay, taburcu olduktan sonra ilk ziyaretine gelen kişilerden biri de Sibel Can oldu. Gencebay’ın kendisi için ne kadar özel ve önemli biri olduğunu her fırsatta söyleyen güzel şarkıcı, usta sanatçının evine gitti. 

HEP KÜÇÜK KIZI OLACAĞIM

Gencebay’ın hastaneden çıktıktan sonra yaptığı ilk bestesini dinleyen Sibel Can, ‘Yine muhteşem bir eser gönüllerimize kazınacak. Sağlığı yerinde çok şükür. Onun her zaman küçük kızı olarak kalacağım, o da benim babam’ diye konuştu. Ünlü sanatçı, ‘Aslan yürekli Orhan babam’ diye hitap ettiği Gencebay’a kendi elleriyle yaptığı Türk kahvesini de ikram etti.

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