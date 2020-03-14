Azra Akın'ın son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Azra Akın, sık sık çocuğu ve ailesiyle çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Akın son olarak, oğluyla parkta salıncaklarda çekilen bir fotoğrafını paylaşınca takipçilerini ikiye böldü.

'KIRACAKSINIZ' ELEŞTİRİSİ

Akın’ın ‘çocukla çocuk olmak’ notuyla paylaştığı kareye takipçileri, ‘o salıncak sizin binmenize uygun değil, onu kıracaksınız’ şeklinde tepki gösterdi.

DESTEK MESAJLARI DA GELDİ

Eleştirenlerin yanı sıra Azra Akın'a destek olanlar da oldu. Kendilerinin de salıncağa bindiğini söyleyen takipçileri, Azra’nın mutluluğunu kıskanmayın’ şeklinde yorumlar yaptılar.