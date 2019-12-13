Azize'nin yıldızı Hande Erçel'e sevgilisi Murat Dalkılıç'ın estetikleri soruldu
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde bir itirafta bulunmuş ve şimdiye kadar 7 kez burun estetiği yaptırdığını, sonuçtan bir türlü memnun kalmadığını söylemişti.
Önceki akşam sevgilisi Hande Erçel'le birlikte Burcu Özberk’in doğum günü partisine katılan popçu çıkışta sorulardan kaçmaya çalıştı. "Murat Bey’in estetiksiz halini gördünüz mü” sorusuyla karşılaşan Erçel ise sevgilisine imalı bir bakış atarak 'Murat ne soruyorlar, duyuyor musun' diyerek kahkaha attı.