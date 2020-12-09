Ayşecan Tatari kızının son halini paylaştı! Müjgan bebeğin 40'ı çıktı

Kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile üç yıl önce New York'ta evlenen ve 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan oyuncu Ayşecan Tatari'nin kızı Müjgan'ın 40'ı çıktı.

Tatari, kızının fotoğraflarını paylaştı ve "Altın topum 40 günlük" notunu düştü.