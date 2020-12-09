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  • Ayşecan Tatari kızının son halini paylaştı! Müjgan bebeğin 40'ı çıktı
09 Aralık 2020 Çarşamba 11:58 | Son Güncelleme:

Ayşecan Tatari kızının son halini paylaştı! Müjgan bebeğin 40'ı çıktı

Ayşecan Tatari kızının son halini paylaştı! Müjgan bebeğin 40'ı çıktı

"Çocuklar Duymasın" dizisinde hayat verdiği 'Duygu' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ayşecan Tatari, kızı Müjgan'ın son halini paylaştı.

Kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile üç yıl önce New York'ta evlenen ve 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan oyuncu Ayşecan Tatari'nin kızı Müjgan'ın 40'ı çıktı. 

Tatari, kızının fotoğraflarını paylaştı ve "Altın topum 40 günlük" notunu düştü.

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