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  3. Ayşe Hatun Önal şaşırttı! 'Dağınık ve pasaklıyım'

Ayşe Hatun Önal şaşırttı! 'Dağınık ve pasaklıyım'

Ayşe Hatun Önal şaşırttı! 'Dağınık ve pasaklıyım'

Yeni şarkısı Efsaneyle dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Ayşe Hatun Önal, katıldığı bir radyo programında samimi açıklamalarda bulundu.

“Kabul ediyorum zor biriyim” diyen güzel şarkıcı, “Mesela evimde dağınık ve pasaklıyım. Sadece işimde titizim. Her ayrıntısıyla ilgileniyorum. Hatta yorabiliyorum” dedi. “Her klibinde birbirinden farklı konseptleri nasıl oluşturuyorsun” sorusu üzerine Hatun Önal, “Aklımda hep bir fikir var. Yönetmenlerle klip toplantıları yaptığımda donelerim hazır. Bir fotoğraftan herhangi bir şeyden aklıma gelen şeyler. Hep aynı tarz işlerin içinde olmak istemiyorum. Mesela plajda klip çekilecekse bikinili poz poz içerik istemiyorum” şeklinde konuştu.

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