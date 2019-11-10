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Ayrılık sonrası single geliyor

Ayrılık sonrası single geliyor

Komedyen Cem Yılmaz’la yaşadığı ilişki döneminde magazinin gündeminden düşmeyen Defne Samyeli, sürpriz bir projeyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Son dönemde şarkıcılık kimliğini ön plana çıkaran ve çeşitli mekânlarda sahne alan Sameyli, single çıkarmaya hazırlanıyor. DMC müzik şirketiyle anlaşma imzalayan ünlü isim, Aralık ayında ilk single çalışmasını çıkaracak. Müzik prodüktörü Samsun Demir ile birlikte çalışan Samyeli, “Aylardır sabırsızlanıyordum” notunu düştü. 


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