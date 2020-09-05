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  3. Ayhan Taş'ın olaylı gecesi: Evli olduğumu biliyorsunuz!
05 Eylül 2020 Cumartesi 10:45 | Son Güncelleme:

Ayhan Taş'ın olaylı gecesi: Evli olduğumu biliyorsunuz!

Ayhan Taş'ın olaylı gecesi: Evli olduğumu biliyorsunuz!

Oyuncu Ayhan Taş, iki erkek ve iki kadın arkadaşıyla önceki akşam Cihangir'deydi. Bir mekanda saatlerce oturan 49 yaşındaki oyuncu, mekan çıkışı ise gergin anlar yaşadı.

Saat 02:30'da hesabı isteyen Ayhan Taş'ın yanında bulunan kız arkadaşları, mekandan çıkış yapmak istedi.

"BENİ NEDEN ÇEKİYORSUNUZ?"

Milliyet'in haberine göre; Bir anda patlayan flaşlarla neye uğradığını şaşıran bir kadın, kot montu ile yüzünü saklamaya çalıştı. Muhabirlere tepki gösteren kadın, "Beni neden çekiyorsunuz, işinize bakın" diyerek bağırdı.

"LÜTFEN YANLIŞ OLMASIN"

Kameraların çekimi karşısında şaşkınlık yaşayan oyuncu, "Arkadaşlar benim eşim ikinci çocuğumuza hamile, lütfen yanlış olmasın" dedi.

Durumu düzeltmeye çalışan Ayhan Taş, "Gazeteci arkadaşlarım, yanımdaki kadınlar misafirlerimiz. Benim evli olduğumu biliyorsunuz, lütfen yanlış bir anlaşılma olmasın" ifadelerini kullandı.

"BU RESİMLERİ SİLİN"

Ünlü oyuncu gazetecilerle konuştuğu sırada, mekan görevlileri devreye girdi. Taş'ın bir isteği olmamasına rağmen tepki gösteren mekan yetkilileri, "Siz hemen köşeye geliyorsunuz, size çekmeyin demedik mi? Bu resimleri silin" dedi.

Ayhan Taş'ın araya girmesiyle sakinleşen tartışma, oyuncu ve erkek arkadaşlarının masaya oturmasıyla son buldu.

"BENİ REZİL ETTİNİZ"

Yüzünü gizleyen gizemli kadın, parmağındaki alyansını soran muhabirlere, "Evli ya da değilim, size ne! Beni rezil ettiniz" diyerek, bağırdı.

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