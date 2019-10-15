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  3. Aydilge konserinde duygusal anlar! 'Gerekirse yine destan yazarız'

Aydilge konserinde duygusal anlar! 'Gerekirse yine destan yazarız'

Aydilge konserinde duygusal anlar! 'Gerekirse yine destan yazarız'

Aydilge, İzmir'de sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, askerlerimizi ve asker annelerini unutmadı.

Babası, emekli askeri hekim olan Aydilge, "Bizi ekonomiyle tehdit edenler Kurtuluş Savaşı'nı ne şartlarda kazandığımızı unutuyorlar. Belki elim silah tutmaz ama bugün ''gel'' desinler Mehmetçik için, vatanım için koşa koşa giderim. Tıpkı Nene Hatun gibi... Tıpkı Kara Fatma gibi... Tarih kitapları Türk kadınının yazdığı destanlarla dolu. Gerekirse yine yazarız" dedi. Konuşmasının ardından diz çöküp ağıt yakan şarkıcı, konuklarına duygusal anlar yaşattı.

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