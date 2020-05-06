Ayça Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı ile aşkını ilan etti!

Yapımcı Acun Ilıcalı ve 20 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

TEKNEDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya, ilk kez Acun’un sürat teknesinde görülmüş, sonra da Mikonos sokaklarında birlikte yürümüşlerdi.

DOMİNİK’TE KALDI

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Şubaşı ile benzerliği dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya’nın, Survivor çekimleri için Dominik Cumhuriyeti’nde olduğu ortaya çıkmıştı.

30 YAŞ FARK VAR

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın, aralarında 30 yaş fark olan yeni sevgilisi Altunkaya ile olan yeni aşk pozları ortaya çıktı.