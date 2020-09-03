Ayça Ayşin Turan yeni imajı ile şaşırttı: Yeni haliyle büyük beğeni topladı!

Show TV’de Tolga Sarıtaş ile birlikte rol alacağı Arıza dizisi Ayça Ayşin Turan'a çok iyi geldi. Ayça Ayşin Turan yeni imajı ile şaşırttı. Yeni imajı ile oldukça beğeni toplayan Ayça Ayşin Turan, kahkülleri ve uzun düz saçlarıyla takipçilerinden ilgi görüyor. İmajı çok beğenilen ünlü oyuncunun partneri Tolga Sarıtaş ile uyumuna da olumlu yorumlar yapılıyor.





Oyuncu, “Rüzgardan dağılan saçları severiz” notuyla paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun bu paylaşımına 400 binin üzerinde beğeni yapıldı. Gelen yorumların önemli bir bölümü olumluydu ve birçok iltifat yapıldı.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?



Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 Sinop doğumlu. Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu’dur. İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı'nda da eğitim görmüştür.

2011 yılında yayınlanan Dinle Sevgili dizisiyle televizyon dünyasına adım atan oyuncunun asıl çıkışı Karagül dizisinde canlandırdığı “Ada” rolüyle olmuştur.

Şimdilerde Netflix’de yayınlanan Hakan: Muhafız dizisinde Leyla karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan, 1.67 metre boyunda, 47 kilo ve Akrep burcudur.