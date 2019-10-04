Ayça Ayşin Turan ve Alperen Duymaz 'Zemheri' dizisiyle ekrana dönüyor

Ayça Ayşin Turan ve Alperen Duymaz'ı buluşturan “Zemheri” dizisinin detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ay Yapım'ın çekeceği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği dizinin kanalı da belli oldu.

ZEMHERİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Son olarak Zemheri dizisinin yayınlanacağı kanal da belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, Show TV'de ekranlara gelecek.

Öte yandan dizi, bir genç kızın babasının uğradığı haksızlığı ortaya çıkarmak için verdiği mücadeleyi ve iki gencin üniversite yıllarında filizlenen imkansız aşkını konu alıyor.