Aybüke Pusat sonunda konuştu! Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç açıklaması

Başrollerinde Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın olduğu dizi Her Yerde Sen'de hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan ikilinin dizi aşkının gerçek olduğu iddia edilmiş, ikili beraber tatile çıkarken yakalanmıştı. Andıç'ın eski sevgilisi Dilan Çiçek Deniz ise bu yakınlaşma karşısında dostu Aybüke Pusat'a tavır almış ve arkadaşını sosyal medya hesabından takipten çıkarmıştı.

'GEREKİRSE DİLAN İLE KONUŞURUM'

İddiaların ardından konuyla ilgili bir açıklama yapan Aybüke Pusat, “Furkan ile ilişkimiz yok. Diziden de yakın arkadaşımız bildiğiniz gibi. Yakın arkadaşlarımızla yaptığımız bir planımız vardı. Tatile gittik. Şaşkınlık geçiriyorum gerçekten. Sadece arkadaşız. Yeni yılda Afrika'da olacağım. Ne kadar uzak o adar iyi. Bu benim özel hayatım. Dilan da benim yakın arkadaşım. Konuşmam gerekiyorsa onunla konuşurum. Bu benim özel hayatım ve beni ilgilendirir” dedi.

Öte yandan Dilan Çiçek Deniz ile Aybüke Pusat, 2014’te katıldıkları Türkiye Güzellik Yarışması’nın kampında tanışıp yakın arkadaş oldular. Sonrasında oyunculuğu seçtikleri için aynı çevrelerde dolaşmaya başladılar. Dilan Çiçek Deniz bir dizi setinde tanıştığı Furkan Andıç ile bir yıl aşk yaşadı. Kasım 2018’de de ayrıldı.

Şimdilerde ise Her Yerde Sen dizisinde başrolü payalaşan Aybüke Pusat ve Furak Andıç ikilisinin aşk iddiaları dilden dile dolanıyor.