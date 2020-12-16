Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler ve Semih Saygıner'den safari manzaraları

Bir döneme damga vuran ve replikleri hala dile pelesenk olan Avrupa Yakasın dizisinde Fatoğ karakterine hayat veren Şenay Gürler ve sevgilisi Semih Saygıner aşk tatiline çıktı.

Aşklarını magazin basınından uzakta yaşayan Şenay Gürler ve Semih Saygıner çifti aşk tatili için rotasını Günay Afrika'ya çevirdi. Önceki gün safariye çıkan ikili, zürafa, kaplan ve fil gibi hayvanları doğal ortamlarında gördü. Ünlü çift, eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan başarılı oyuncu Şenay Gürler, paylaşımını 'Safari arası kahve' notuyla paylaştı. Ünlü çiftin sosyal medya paylaşımları takipçilerinden büyük beğeni topladı.