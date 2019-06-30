Oğulcan Engin'e kask şoku!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, 29 Nisan günü İstanbul'da bulunan Akmerkez'e gitti. Arkadaşlarıyla buluşmak üzere lüks marka motosikletine binen Engin, AVM'ye girdiğinde motosikletini otoparka park etti. Kaskını da gaz pedalına takan Engin AVM'ye giriş yaptı.

Sabal'ın haberine göre aradan bir süre geçtikten sonra otoparka giden Engin, motosikletinde takılı olan kaskın yerinde olmadığını gördü.

Güvenlik görevlilerine durumu bildiren Oğulcan Engin kaskının bulunmasını istedi. Güvenlik görevlileri tarafından yapılan kamera incelemesinde, Engin'e ait motosikletin yanına başka bir motosikletlinin geldiği, kaskı alarak otoparktan çıktığı görüntülendi.

Oğulcan Engin, Etiler Polis Merkezi'ne giderek kaskını çalan şahıslardan şikayetçi oldu. Polisler, Engin'e ait kaskı çalan motosikletlinin sahte bir araç plakası ile hırsızlık suçunu işlediğini belirledi. Dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.