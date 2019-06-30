Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Oğulcan Engin'e kask şoku!

Oğulcan Engin'e kask şoku!

Oğulcan Engin'e kask şoku!

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, motosikletiyle gittiği AVM’de kaskını çaldırınca soluğu karakolda aldı. Güvenlik kameralarından tespit edilen hırsızların sahte plaka kullandığı ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, 29 Nisan günü İstanbul'da bulunan Akmerkez'e gitti. Arkadaşlarıyla buluşmak üzere lüks marka motosikletine binen Engin, AVM'ye girdiğinde motosikletini otoparka park etti. Kaskını da gaz pedalına takan Engin AVM'ye giriş yaptı.

Sabal'ın haberine göre aradan bir süre geçtikten sonra otoparka giden Engin, motosikletinde takılı olan kaskın yerinde olmadığını gördü.

Güvenlik görevlilerine durumu bildiren Oğulcan Engin kaskının bulunmasını istedi. Güvenlik görevlileri tarafından yapılan kamera incelemesinde, Engin'e ait motosikletin yanına başka bir motosikletlinin geldiği, kaskı alarak otoparktan çıktığı görüntülendi.

Oğulcan Engin, Etiler Polis Merkezi'ne giderek kaskını çalan şahıslardan şikayetçi oldu. Polisler, Engin'e ait kaskı çalan motosikletlinin sahte bir araç plakası ile hırsızlık suçunu işlediğini belirledi. Dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kim Kardashian Japonları kızdırdı!
Akbağ'dan kaybettiği eşine: Ortak çok yönümüz vardı!
Aleyna Tilki'den 30 bin kişiye dev konser
Can Yaman'ın kaslı vücut paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu günü
<p>TM Dijital Haber Merkezi</p> <p>Gökbey’in ikinci prototipi sivil havacılık genel müdürlüğü tar

Yerli Helikopterimiz T625 Gökbey İlk ‘Gerçek’ Uçuşunu Yaptı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

12 saat sürdü, hasar gün doğunca ortaya çıktı

Düşündüğünüzden daha büyük nesneler ve canlılar