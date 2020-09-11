Atiye 3. sezon ne zaman? Netflix Atiye 3. sezon tarihi belli mi?

Atiye 3. sezonu gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Netflix orijinal dizisi olan Atiye'nin büyük bir merakla beklenen 2. sezonu yayınlandı. Dizinin 8 bölümden oluşan yeni sezonunu izleyip bitirenler 3. sezon tarihi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Atiye 3. sezon ne zaman?

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN?

Atiye 3. sezon tarihi henüz belli değil. 3. sezon çekimleri başlayan diizinin tarih bilgisinin netleşmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

Beren Saat dizinin 3. sezon müjdesini şu sözlerle duyurmuştu:

"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."

ATİYE KONUSU NEDİR?

Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar.

Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir.

Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.