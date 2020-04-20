Atiye 2. Sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye 2. Sezon ne zaman başlayacak?
Atiye 2. Sezon fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye 27 Aralık 2019 tarihinde 1. sezonuyla izleyici karşısına geçmişti. Seyirciden büyük beğeni toplayan Atiye'nin yeni sezonu için ise heyecanlı bekleyiş başladı. Dizinin takipçileri Atiye 2. Sezon ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtını merak ediyor. Dizi ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Atiye 2. Sezon fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. İlk sezonu 27 Aralık 2019’da yayınlanan Atiye, dijital içerik platformu Netflix’in aynı zamanda ikinci Türk dizisi olmuş oldu. Atiye 2. Sezon için ise tarih verildi. Detaylar haberimizde…
ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Merakla beklenen Atiye 2. Sezon tarihi açıklandı. Gelen açıklamalara göre Atiye dizisinin ikinci sezonu 2020 yılı Eylül ayında yayına girecek.
ATİYE 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Atiye 2. Sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. 2. Sezona ait fragman yayınlandığında haberimiz içerisine eklenecektir.
ATİYE DİZİSİ KONUSU
Dizi, İstanbul’da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye’nin hayatını konu alıyor. Atiye’nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir. Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.
ATİYE OYUNCULARI
Beren Saat
Mehmet Günsür
Metin Akdülger
Melisa Şenolsun
Meral Çetinkaya
Başak Köklükaya
Civan Canova
Hazal Türesan
Tim Seyfi
Cezmi Baskın