Atiye 2. Sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye 2. Sezon ne zaman başlayacak?

Atiye 2. Sezon fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. İlk sezonu 27 Aralık 2019’da yayınlanan Atiye, dijital içerik platformu Netflix’in aynı zamanda ikinci Türk dizisi olmuş oldu. Atiye 2. Sezon için ise tarih verildi. Detaylar haberimizde…

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen Atiye 2. Sezon tarihi açıklandı. Gelen açıklamalara göre Atiye dizisinin ikinci sezonu 2020 yılı Eylül ayında yayına girecek.

ATİYE 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Atiye 2. Sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. 2. Sezona ait fragman yayınlandığında haberimiz içerisine eklenecektir.

ATİYE DİZİSİ KONUSU

Dizi, İstanbul’da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye’nin hayatını konu alıyor. Atiye’nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir. Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

ATİYE OYUNCULARI

Beren Saat

Mehmet Günsür

Metin Akdülger

Melisa Şenolsun

Meral Çetinkaya

Başak Köklükaya

Civan Canova

Hazal Türesan

Tim Seyfi

Cezmi Baskın