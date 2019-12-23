Ata Demirer ve Gülse Birsel, Avrupa Yakası'ndan sonra yine aynı dizide!

Türk dizi tarihinin efsaneleri arasında yer alan Avrupa Yakası'nda Gülse Birsel'in rol arkadadaşı olan Ata Demirer, senaryosunu Birsel'in kaleme aldığı internet dizisi Jet Sosyete'nin yılbaşı özel bölümüne konuk oldu. Bu özel bölümün konuğu da Ata Demirer olacak. Gülse Birsel ve Ata Demirer, uzun bir aradan sonra ilk defa birlikte kamera karşısına geçti.

'JET SOSYETE’YE KİM GELİYOR?'

Gülse Birsel, Ata Demirer ile sette çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından "27 Aralık’ta yılbaşı özel Jet Sosyete’ye kim geliyor, kim geliyor?" notuyla paylaştı.

Ata Demirer de Jet Sosyete setinde çektiği kareyi "Aile saadeti" notuyla Instagram'dan paylaştı.