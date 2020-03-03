Astrolog Nuray Sayarı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Eşimden şiddet gördüm!

Beyaz TV'de ekrana gelen 'Hayatta Her Şey Var' isimli programda burç yorumları yapan ünlü astrolog Nuray Sayarı, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı. 31 yıl önce Aşkın Sayarı ile evlenen Sayarı, yaşadıklarını gözyaşları içinde canlı yayında anlattı.

'SAYGINLIĞINI KAYBETMESİN DİYE...'

Nuray Sayarı, eşinin kendisini evli olan bir kadınla yıllardır aldattığını söyledi. Elinde belgeler olduğunu söyleyen Sayarı, zina davası açacağını belirterek "Eşimden şiddet gördüm ve bacağım kırıldı. Eşim saygınlığını kaybetmesin diye herkese merdivenden düştüm dedim" ifadelerini kullandı.