Aslıhan-Arda Turan çifti kesenin ağzını açtı! Hamza Arda için 70 bin TL'lik kreş

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; Aslıhan Doğan Turan oğluna yabancı bir dadının yanısıra bebeklere İngilizce eğitimi vermek konusunda uzman bir hoca, İngiliz oyun hocası tuttu. Aslıhan Doğan Turan bununla da kalmadı. Doğan, İngilizce eğitim veren bir anaokulu için şimdiden sıraya girdi.

YILLIK ÜCRETİ 70 BİN TL

Aslıhan Doğan, 2020'de yuvaya başlayacak olan Hamza Arda'nın kaydını önümüzdeki günlerde yaptıracak. Yuvanın 2019 yıllık ücreti ise 70 bin TL.