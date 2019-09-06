Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7184
  • 6,3089
  • 275.904
  • 99491.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Aslıhan-Arda Turan çifti kesenin ağzını açtı! Hamza Arda için 70 bin TL'lik kreş

Aslıhan-Arda Turan çifti kesenin ağzını açtı! Hamza Arda için 70 bin TL'lik kreş

Aslıhan-Arda Turan çifti kesenin ağzını açtı! Hamza Arda için 70 bin TL'lik kreş

Futbolcu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan, oğulları Hamza Arda için kesenin ağzını açtı. Bebeklerinin eğitimini şimdiden düşenen Turan çifti, Hamza Arda'yı ingilizce eğitim veren bir anaokuluna yazdırdı.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; Aslıhan Doğan Turan oğluna yabancı bir dadının yanısıra bebeklere İngilizce eğitimi vermek konusunda uzman bir hoca, İngiliz oyun hocası tuttu. Aslıhan Doğan Turan bununla da kalmadı. Doğan, İngilizce eğitim veren bir anaokulu için şimdiden sıraya girdi.

YILLIK ÜCRETİ 70 BİN TL

Aslıhan Doğan, 2020'de yuvaya başlayacak olan Hamza Arda'nın kaydını önümüzdeki günlerde yaptıracak. Yuvanın 2019 yıllık ücreti ise 70 bin TL.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Turan çiftinden Hamza Arda'ya 70 bin TL'lik kreş
Seren Serengil'e bir şok daha
Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay'a yasak
'Mekanın sahibi' polemiğine Soner Arıca da dahil oldu
Burcu Kıratlı o iddialara ateş püskürdü!
<p>İlginç olay İspanya´da PortAventura Park´ta bulunan ´Shambhala´ treninde meydana geldi. </p> <

Hız Treninde Düşen Telefonu Havada Yakaladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ardahan'da dolu yağışı

En güzel resimli Cuma mesajları