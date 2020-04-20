Aslı Enver'le ilişkisi ortaya çıkan Kerem Tunçeri ifşa oldu!

Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin aşk yaşadığına dair çıkan haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir aydır birlikte olduğu öne sürülen çift, koronavirüs salgını sonrası telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemiyor.

İFŞA EDİLDİ

Çıkan bu haberden sonra sosyal medyada Kerem Tunçeri'ye ait olduğu iddia edilen bazı mesajlar sosyal medyada ifşa edildi. Tunçeri’nin kendilerine attığı özel mesajları ifşa eden kadınlar “Karantinada kafayı yedi herhalde” yazdı.