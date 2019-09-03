Aslı Enver'in tatil fotoğrafındaki detay hayranlarını heyecanlandırdı

Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde boy gösteren oyuncu Aslı Enver, popçu Murat Boz ile 2015 yılında birlikteliğe başlamış ancak bu süre zarfında iki defa ayrılarak sevenlerini üzmüştü. İlişkilerine üçüncü defa şans veren çift aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor.

TEK TAŞ YÜZÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Çiftin yeniden barışmasının ardından hayranları düğün haberini beklemeye başladı. Sık sık birlikte görünen ünlü çiftten Aslı Enver, arkadaşlarıyla Kıbrıs tatiline çıktı. Enver, tatil anlarını takipçileriyle paylaşırken, bir fotoğrafındaki detay görenleri heyecanlandırdı. Güzel oyuncunun gün batımı pozunda parmağındaki tek taş yüzük "Evleniyorlar" ihtimalini akıllara getirdi.