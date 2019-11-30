Aslı Enver'in ardından Özcan Deniz de sessizliğini bozdu! İddialara ne yanıt verdi?

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın evliliğinin bitmesinin ardından art arda ortaya atılan iddialar magazin gündemini salladı. Son olarak dün, Deniz'in Enver'e büyük bir hayranlık duyduğu iddia edildi. Yakışıklı oyuncunun eşi Feyza Aktan'a sürekli baskı yaptığı ve Enver'in giydiği kıyafetleri, yaptığı saç stillerini eşinin yapmasını istediği öne sürüldü. Hatta evlilik terapistine gittiği belirtilen çiftin, sorunları aşamayınca yollarını ayırdığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN SİTEM ETTİ

Bu iddiaların ardından Özcan Deniz, Instagram hesabından bir açıklama yayınladı. Deniz, şunları dile getirdi: "Bu ‘masa başı haber’ denilen uydurma ‘Haberler’ ya da ‘O dedi bu kodu’ yazıları sen cevap verdikçe alev alan bir şeydir. O yüzden bir şey karşısında susuyorsam asaletimden değil, yalana ve yalanın ortaklarına prim vermemek içindir."