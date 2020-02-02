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  3. Aslı Enver: Murat'la dört aydır konuşmuyoruz

Aslı Enver: Murat'la dört aydır konuşmuyoruz

Aslı Enver: Murat'la dört aydır konuşmuyoruz

Murat Boz’la bir dargın bir barışık aşk yaşayan Aslı Enver, kesin olarak ayrıldıklarını söyledi. Arkadaş olarak da görüşmeyen ikiliden Enver, “İletişimimizi kestik” dedi.

Recep ASLAN

Hafta içi aksiyon dolu sahneleriyle hayranlarını heyecanlandıran Aslı Enver’in gizemli sahnelerinin nedeni ortaya çıktı. Güzel oyuncu, daha önce Tuba Ünsal’ın yüzü olduğu bir kozmetik markasının reklam elçisi oldu. Önceki akşam ürünün lansmanı için kamera karşısına geçen Aslı Enver, bir küs bir barışık olduğu Murat Boz ile artık konuşmadıklarını söyledi.

HAYATIMDA MUTLUYUM

Konuyla ilgili şimdiye kadar konuşmayan çiftten Aslı Enver, ilk kez net bir açıklamada bulundu. Nedret Boz’un rahatsızlığında Boz Ailesi’ni aramadığını söyleyen Aslı Enver, “Sizin aracılığınızla kendisine geçmiş olsun diyorum. Biz Murat ile 4 ay önce iletişimimizi kestik ve hiç konuşmadık. Özel hayatımda da gayet mutluyum“ diyerek konu hakkında son kez açıklama yaptı.

İŞİM GEREĞİ FİT OLMALIYIM

Öte yandan fit vücuduyla dikkat çeken Enver, işi gereği yemesine dikkat etmek zorunda olduğunu söyledi. Oyuncu, “Boğazıma düşkünüm. Bazen bende kebaba yenik düşüyorum” dedi.


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