Aslı Enver ve Kerem Tunçeri barıştı iddiası

Aslı Enver'in, çapkınlığı yüzünden ilişkisini başlamadan bitirdiği Kerem Tunçeri ile yeniden görüşmeye başladığı iddia edildi. İkilinin, Arnavutköy'deki bir mekanda perdeleri indirtip gizlice yemek yediği söyleniyor. Enver'in konuyla ilgili yorumu ise merak ediliyor...