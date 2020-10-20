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20 Ekim 2020 Salı 15:41 | Son Güncelleme:

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri barıştı iddiası

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri barıştı iddiası

Oyuncu Aslı Enver, geçen aylarda basketbolcu Kerem Tunçeri ile görüşmeye başlamıştı. Ancak Tunçeri'nin çapkınlık haberleri nedeniyle ilişki başlamadan bitmişti. Çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Aslı Enver'in, çapkınlığı yüzünden ilişkisini başlamadan bitirdiği Kerem Tunçeri ile yeniden görüşmeye başladığı iddia edildi. İkilinin, Arnavutköy'deki bir mekanda perdeleri indirtip gizlice yemek yediği söyleniyor. Enver'in konuyla ilgili yorumu ise merak ediliyor...

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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