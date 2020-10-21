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  • Aslı Enver Kerem Tunçeri iddialarına ateş püskürdü: Sınırları aştınız!
21 Ekim 2020 Çarşamba 13:28 | Son Güncelleme:

Aslı Enver Kerem Tunçeri iddialarına ateş püskürdü: Sınırları aştınız!

Aslı Enver Kerem Tunçeri iddialarına ateş püskürdü: Sınırları aştınız!

Aslı Enver, Kerem Tunçeri ile barışma haberlerine isyan etti. Güvenliğinin tehlikeye atıldığını belirten Enver, "Haklarımı aramak için tüm işlemleri başlattığımı bildiririm" dedi.

Mayıs ayında ortaya çıkan ve kısa sürede bittiği düşünülen Aslı Enver ile Kerem Tunçeri aşkının gizli saklı devam ettiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Enver, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkında çıkan haberleri yalanlayarak kanuni haklarını aramak için tüm işlemleri başlattığını bildirtti.

İŞTE ASLI ENVER'İN O PAYLAŞIMI;

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