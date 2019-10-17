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  3. Kenan İmirzalıoğlu'dan çok sert sözler! 'Densizler...'

Kenan İmirzalıoğlu'dan çok sert sözler! 'Densizler...'

Kenan İmirzalıoğlu'dan çok sert sözler! 'Densizler...'

Kenan İmirzalıoğlu da Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.

İmirzalıoğlu, “Kahraman ordumuz yine barış için cephede... Kalbimiz askerlerimizle atıyor. Tek temennimiz saçlarının teline zarar gelmeden görevlerini tamamlayıp sağ salim yurda dönmeleri” dedi. Öte yandan İmirzalıoğlu, ‘Barış Pınarı’ harekatına ‘işgal’ diyenlere de sert tepki gösterdi: ”İşgalci diyenler kendilerinden biliyor işi de o yüzden öyle diyorlar. O onların densizliğidir. Türk ordusu orada barış için, terörü sınırımızdan uzaklaştırmak için var” 

 

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