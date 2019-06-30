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Aşk ile paylaşım

Aşk ile paylaşım

Geçen yıl yollarını ayıran Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli’nin aynı saatlerde Boğaz manzaralı paylaşımı barıştılar yorumlarına neden oldu. 

Poyraz Karayel dizisinde başlayan aşklarını gerçek hayatlarına da yansıtan ve evleneceklerine kesin gözüyle bakılan Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli, geçen yıl ilişkilerini noktalamıştı. 3,5 yıl beraberlik yaşayan çiftin ayrılığı hayranlarını üzerken önceki gün her iki isminde paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı. Terzioğlu, Boğaz manzaralı fotoğrafının altına ‘Aşk ile bak’ notunu düştü. Terzioğlu’ndan saatler sonra İlker Kaleli de aynı bölgeden aynı yere doğru bakan bir paylaşımda bulundu. Fotoğrafların aynı açıyla çekilmiş olması ‘barıştılar mı?’ sorusunu akıllara getirdi. 

 

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