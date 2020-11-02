Aşk iddialarını yalanlayan Merve Oflaz sevgilisi Allan Hakko'nun evine yerleşti

Arka Sokaklar'ın Bahar Komiseri Merve Oflaz ve Allan Hakko, yaz aylarında sıkça aynı mekanda görüntülenmişti. Haklarındaki aşk iddialarını ise ısrarla reddetmişlerdi.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Merve Oflaz'ın, Vakko’nun veliahtlarından olan Allan Hakko’nun Ulus Savoy’daki lüks dairesine yerleştiği konuşuluyor. Sık sık Hakko’nun dairesinden çıkarken görünen Merve Oflaz, yaz aylarında yaptığı açıklamada aşk iddiasını yalanlayarak, “Benim beş yıllık bir ilişkim var” demişti.