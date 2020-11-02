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  • Aşk iddialarını yalanlayan Merve Oflaz sevgilisi Allan Hakko'nun evine yerleşti
02 Kasım 2020 Pazartesi 12:28 | Son Güncelleme:

Aşk iddialarını yalanlayan Merve Oflaz sevgilisi Allan Hakko'nun evine yerleşti

Aşk iddialarını yalanlayan Merve Oflaz sevgilisi Allan Hakko'nun evine yerleşti

Burcu Esmersoy'dan ayrıldıktan sonra oyuncu Merve Oflaz ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan iş insanı Allan Hakko iddiaları reddediyordu. Ancak aşk belgelendi; Oflaz'ın, Hakko'nun Ulus Savoy'daki evine yerleştiği öne sürüldü.

Arka Sokaklar'ın Bahar Komiseri Merve Oflaz ve Allan Hakko, yaz aylarında sıkça aynı mekanda görüntülenmişti. Haklarındaki aşk iddialarını ise ısrarla reddetmişlerdi.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Merve Oflaz'ın, Vakko’nun veliahtlarından olan Allan Hakko’nun Ulus Savoy’daki lüks dairesine yerleştiği konuşuluyor. Sık sık Hakko’nun dairesinden çıkarken görünen Merve Oflaz, yaz aylarında yaptığı açıklamada aşk iddiasını yalanlayarak, “Benim beş yıllık bir ilişkim var” demişti.

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