Aşk bombası patladı! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç samimi şekilde yakalandı

Yakın zamanda 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisiyle ekranlara dönecek olan Demet Özdemir, dün gece Oğuzhan Koç ile Emirgan’da bir mekanda samimi şekilde eğlendi. İkiliye Demet Özdemir'in stil danışmanı Rutkay Öziş de eşlik etti. Magazin Hattı'nın haberine göre çıkışta beraber görüntülenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ayrı ayrı araçlarla mekandan ayrıldı.

Demet Özdemir, yolda taksiden inip Oğuzhan Koç’un aracına bindi. İkili beraber Beykoz’daki Acarkent Sitesi’ne giriş yaptı. Oğuzhan Koç, 5 yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin’den geçen ay ayrılmıştı.