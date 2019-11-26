Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7403
  • 6,3277
  • 269.657
  • 105199
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Aşk bombası patladı! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç samimi şekilde yakalandı

Aşk bombası patladı! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç samimi şekilde yakalandı

Aşk bombası patladı! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç samimi şekilde yakalandı

Son olarak partneri Can Yaman'la aşk yaşadığı iddia edilen Demet Özdemir'in, 5 yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'den ayrılan Oğuzhan Koç ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Yakın zamanda 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisiyle ekranlara dönecek olan Demet Özdemir, dün gece Oğuzhan Koç ile Emirgan’da bir mekanda samimi şekilde eğlendi. İkiliye Demet Özdemir'in stil danışmanı Rutkay Öziş de eşlik etti. Magazin Hattı'nın haberine göre çıkışta beraber görüntülenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ayrı ayrı araçlarla mekandan ayrıldı.

Demet Özdemir, yolda taksiden inip Oğuzhan Koç’un aracına bindi. İkili beraber Beykoz’daki Acarkent Sitesi’ne giriş yaptı. Oğuzhan Koç, 5 yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin’den geçen ay ayrılmıştı.


Taner Ölmez aşka geldi! Romantik paylaşım
Çağatay Ulusoy'un partneri Jessica May oldu
Ayrılığa daha fazla dayanamadılar! Ünlü çiftten müjdeli haber
Eşi yalanladı, Damla Ersubaşı ihanet iddialarını doğruladı!
Can Yaman'dan 'kurgu izdiham' iddialarına yanıt!
<p>Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erk

Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri´nde En İyi Erkek Oyuncu Seçildi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en stresli meslekleri belli oldu

Kayağın merkezi Palandöken misafirlerini yapay buz parkıyla cezbedecek