Aşk 101'in yıldızları Kubilay Aka, Alina Boz ve İpek Filiz Yazıcı koronavirüse yakalandı!

Ay Yapım’ın Netflix için çektiği Aşk 102 dizisinin setinde corona virüsü paniği yaşanıyor. Dizi ekibine yapılan testler sonrasında, başrol oyuncuları Alina Boz ile Kubilay Aka’nın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. İkili ekibe büyük bir şok yaşatırken, diğer bir başrol olan İpek Filiz Yazıcı'nın da test sonucu pozitif çıktı.

Oyuncularda corona virüsü çıkmasının ardından dizinin çekimleri durduruldu. (tv100)

KUBİLAY AKA TWITTER’DAN DA PAYLAŞTI

Twitter’dan açıklama yapan Kubilay Aka “Sıkıntı yok. Bu covid kime bulaştığını bilmiyor” notunu yazdı. Corona virüsüne yakalanan Kubilay Aka, aynı zamanda Çukur dizisinde de Celasun rolünü canlandırıyor.

Aşk 102 dizisi, geçtiğimiz sezon Netflix’te yayınlanan Aşk 101 dizisinin devamı olarak çekiliyor.