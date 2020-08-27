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  3. Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı çıktı mı? Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
27 Ağustos 2020 Perşembe 14:04 | Son Güncelleme:

Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı çıktı mı? Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı çıktı mı" Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak"

Netflix'in sevilen dizisi Aşk 101'in yeni sezonu için bekleyiş devam ediyor. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi çekmeyi başaran Aşk 101'in 2. sezon çekimleri devam ediyor. 1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101, okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor.

İlk sezonu Nisan 2020'de yayınlanan Aşk 101'in 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin oyuncusu Kaan Urgancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımı ile 2. sezon çekimlerinin başladığı öğrenildi. Tüm takipçiler Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı çıktı mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. 

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Aşk 101'in ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Aşk 101 yeni sezon için tarih belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

NETFLİX AŞK 101 YENİ SEZON FRAGMANI ÇIKTI MI?

Aşk 101 dizisinin ikinci sezon çekimlerine başlandığı, Kaan Urgancıoğlu’nun Instagram’da paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı. Ancak Aşk 101 yeni sezon fragmanı henüz gelmedi.

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar.

AŞK 101 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kubilay Aka – Kerem

Kaan Urgancıoğlu – Kemal

Alina Boz – Eda

Pınar Deniz – Burcu

Mert Yazıcıoğlu – Sinan

Selahattin Paşalı – Osman

İpek Filiz Yazıcı – Işık

Müfit Kayacan – Necdet

Bade İşçil - Eda

Tuğba Ünsal - Işık

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