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  3. Aşk 101 2. sezon ne zaman gelecek? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayında mı?
15 Haziran 2020 Pazartesi 13:31 | Son Güncelleme:

Aşk 101 2. sezon ne zaman gelecek? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayında mı?

Aşk 101 2. sezon ne zaman gelecek" Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayında mı"

Netflix'in ilgi ile takip edilen dizisi Aşk 101'in 2. sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. AŞK 101'in sekiz bölümden meydana gelen ilk sezonu 24 Nisan'dan itibaren Netflix'te yayınlandı. Birinci sezonu tamamlayanlar 2. sezon için bekleyişe başladılar. Aşk 101 2. sezon ne zaman gelecek? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayında mı? gibi soruların yanıtları da tüm dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu. İşte tüm bu soruların yanıtları..

Aşk 101'in 2. sezonu için geri sayım sürüyor. Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Aşk 101'in senaryosu Meriç Acemi'ye ait. AŞK 101'in sekiz bölümden oluşan ilk sezonu 24 Nisan'dan itibaren Netflix'te yayınlandı. Birinci sezonu tamamlayanlar 2. sezon için bekleyişe başladılar. Aşk 101 2. sezon ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler..

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN GELECEK?

Aşk 101'in birinci sezonunu tamamlayan tüm izleyiciler 2. sezon için heyecanlı bekleyişe başladılar. Aşk 101 2. sezonun ne zaman yayınlanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NETFLİX AŞK 101 2. SEZON FRAGMANI YAYINDA MI?

Aşk 101'in ikinci sezon çekimleri ilk sezonla birlikte yapıldı. Aşk 101 2. sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı.

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar.

AŞK 101 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kubilay Aka – Kerem

Kaan Urgancıoğlu – Kemal

Alina Boz – Eda

Pınar Deniz – Burcu

Mert Yazıcıoğlu – Sinan

Selahattin Paşalı – Osman

İpek Filiz Yazıcı – Işık

Müfit Kayacan – Necdet

Bade İşçil - Eda

Tuğba Ünsal - Işık

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