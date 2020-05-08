Netflix, Türk yapımı 3. orjinal dizisi Aşk 101'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AŞK 101'in sekiz bölümden oluşan ilk sezonu 24 Nisan'dan itibaren Netflix'te yayında. Birinci sezonu tamamlayan izleyiciler 2. sezon için bekleyişe başladılar. Aşk 101 2. sezon ne zaman gelecek? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Aşk 101 yeni seoznuna dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN GELECEK?



Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AŞK 101 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Aşk 101 dizisinin ikinci sezon çekimleri ise ilk sezonla birlikte yapıldı. Aşk 101 2. sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı.

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor.

1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.

AŞK 101 OYUNCULARI KİMDİR?

Kubilay Aka – Kerem

Kaan Urgancıoğlu – Kemal

Alina Boz – Eda

Pınar Deniz – Burcu

Mert Yazıcıoğlu – Sinan

Selahattin Paşalı – Osman

İpek Filiz Yazıcı – Işık

Müfit Kayacan – Necdet

Bade İşçil - Eda

Tuğba Ünsal - Işık