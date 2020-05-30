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  3. Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 2. sezon Netflix fragmanı yayında mı?
30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:23 | Son Güncelleme:

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 2. sezon Netflix fragmanı yayında mı?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak" Aşk 101 2. sezon Netflix fragmanı yayında mı"

Aşk 101 2. sezona dair heyecanlı bekleyiş sürüyor. Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Aşk 101'in senaryosu Meriç Acemi'ye ait. AŞK 101'in sekiz bölümden oluşan ilk sezonu 24 Nisan'dan itibaren Netflix'te yayında. Birinci sezonu tamamlayanlar 2. sezon için bekleyişe başladılar. Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 2. sezon Netflix fragmanı yayında mı? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler..

Netflix dizisi Aşk 101'in 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 2. sezon Netflix fragmanı yayında mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. AŞK 101'in sekiz bölümden oluşan ilk sezonu 24 Nisan'dan itibaren Netflix'te yayında. Birinci sezonu tamamlayanlar 2. sezon için bekleyişe başladılar. Aşk 101 2. sezonuna dair tüm detaylar haberimizde..

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birinci sezonu tamamlayan tüm izleyiciler 2. sezon için heyecanlı bekleyişe başladılar. Aşk 101 2. sezonun ne zaman yayınlanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AŞK 101 2. SEZON NETFLİX FRAGMANI YAYINDA MI?

Aşk 101 dizisinin ikinci sezon çekimleri ilk sezonla birlikte yapıldı. Aşk 101 2. sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı.

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar.

AŞK 101 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kubilay Aka – Kerem

Kaan Urgancıoğlu – Kemal

Alina Boz – Eda

Pınar Deniz – Burcu

Mert Yazıcıoğlu – Sinan

Selahattin Paşalı – Osman

İpek Filiz Yazıcı – Işık

Müfit Kayacan – Necdet

Bade İşçil - Eda

Tuğba Ünsal - Işık


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