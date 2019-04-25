Asena Tuğal o dizi ile ekranlara geri dönüyor!

Asena Tuğal ile Şahin Irmak, Emrah Günel'in sahibi olduğu Etilico mağazasına hayırlı olsun ziyaretine gitti. 35 yaşındaki güzel oyuncu Asena Tuğal'in keyifli olması ise dikkatlerden kaçmadı.



TUĞAL'İN YENİ PROJE MUTLULUĞU



Mutluluğunun nedenini yeni katıldığı dizi olduğunu söyleyen Tuğal, ''Kanal D'de ekranlara gelecek 'Afilli Aşk' dizisinin kadrosuna dahil oldum arkadaşlar. Çok içime sinen bir projeydi. O yüzden ayrı bir mutluyum. Şimdi de okuma provalarından geliyorum. Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'de dizi de'' dedi.



