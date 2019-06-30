Asena Atalay 50 bin istemişti... 3 bin TL'lik nafakanın nedeni belli oldu

Asena Atalay, boşandığı eşi futbolcu Caner Erkin’e müşterek çocuk için aylık 50 bin liralık iştirak nafakası davası açmıştı.

Asena Atalay'ın avukatı ise “Caner Erkin yıllık sadece garanti bedeli 2 milyon 200 bin eurodur. Yine maç başına alınan ve ekstralar hariç bonus bedeli yıllık 400 bin eurodur" iddialarında bulundu.

Mahkeme sonuçlandı, 50 bin TL isteyen Asena Atalay'a aylık 3 bin lira nafaka ödenmesine karar verildi. Peki, rakam neden düştü?

İddialara göre rakamın düşmesine ünlü futbolcu Caner Erkin'in mahkemeye sunduğu belgeler neden oldu.

Caner Erkin’in boşanma sonrası Asena Atalay’a ev, otomobil ve yüklü miktarda nakit para verdiğini kanıtladığı “Çocuğumun geleceğini koruma altına aldım. Davacı bu parayı kendi harcamaları için talep etmektedir.” dediği belirtiliyor.