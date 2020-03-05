Arzum Onan: Zor zamanlar yaşadım

Eski Türkiye güzeli Arzum Onan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, ‘hayatın her alanında daha çok kadın sesine ihtiyaç olduğunu’ vurguladığı heykellerden oluşan ‘Kadın’ isimli ikinci kişisel sergisini Antalya’da açtı. Açılışta kadın olmanın zorluklarından bahseden Onan, “Kadın olup da herhangi bir zorluk yaşamayan olduğunu sanmıyorum. Tabii ki çok zorlu zamanlarım oldu.

BİZ KADINLAR HER ŞEYİ YAPABİLİRİZ



Kitapları göğsüme bastırarak ve hava birazcık karardığında koşa koşa eve gitmek, eğer minibüste tek başına kaldıysam gideceğim yerden önce inmek durumunda kaldığım gibi bir sürü örnek sıralayabilirim. Bunu heykellerimle anlatmaya çalışıyorum. Güçlüyüz. Hak ve özgürlükler kimsenin lütfu değil. Bir araya gelindiğinde her şeyi yapabileceğimize inanıyorum” dedi. Sergi, 29 Mart’a kadar ücretsiz gezilebilecek.

KELİMELERLE ARAM İYİ DEĞİL



Arzum Onan, heykelin kendisi için 16 yıllık bir serüven olduğunu belirtti. Onan, “Kelimelerle aram hiç iyi olmadı. Onun için heykelle tanışmış olmam şansım. Kendimi heykelle ifade edebiliyor olmam en büyük mutluluğum” dedi.