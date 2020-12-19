Arzu Sabancı yılbaşı esprisiyle sosyal medyada alay konusu oldu

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Özel izni olanlar dışında herkes evinde kutlama yapmaya hazırlanırken yılbaşı pandeminin gölgesinde kaldı.

Ünlü isimlerden de yılbaşı için paylaşımlar gelmeye başladı. Arzu Sabancı, Instagram hesabından noel babayla ilgili bir paylaşımda bulundu.

NOEL BABA PAYLAŞIMIYLA ALAY KONUSU OLDU

İş insanı Arzu Sabancı, 'Noel baba 65 yaş üstü olduğu için bu yıl gelemeyecekmiş, beklemeyin' paylaşımın ardından sosyal medyada alay konusu oldu.

Twitter'da gündem olan paylaşıma imza atan Arzu Sabancı için sosyal medya kullanıcıları 'güldürmedi' yorumunda bulundu.