Arka Sokaklar yeni sezonda da yayınlanacak mı?

Yıllardır devam eden sevilen Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosunda ise değişiklikler olacak. Yeni takviyelerin olacağı dizide sürpriz ayrılıkların da yaşanacağı konuşuluyor. Arka Sokaklar bu sezon da Kanal D ekranlara gelecek, kendi günü ve saatinde yayında olacak.





Arka Sokaklar'ın sezon finali fragmanında Mesut vurulmuş izleyenler büyük üzüntü yaşamıştı. Dizinin hayranları şimdi yeni bölümde neler olacağını merak ediyor.



